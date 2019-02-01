Павлюченкова уступила Бертенс в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге

Голландская спортсменка Кики Бертенс одержала победу над Анастасией Павлюченковой (6:2, 3:6, 6:0) в рамках четвертьфинала Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy.
Бертенс в полуфинале сыграет с белорусской Ариной Соболенко.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 757 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Кики Бертенс (Голландия, 2) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:2, 3:6, 6:0
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