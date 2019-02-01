18:12 | Теннис

Павлюченкова уступила Бертенс в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге

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Голландская спортсменка Кики Бертенс одержала победу над Анастасией Павлюченковой (6:2, 3:6, 6:0) в рамках четвертьфинала Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy.

Бертенс в полуфинале сыграет с белорусской Ариной Соболенко.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Кики Бертенс (Голландия, 2) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:2, 3:6, 6:0

Все о турнире в Санкт-Петербурге – здесь

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