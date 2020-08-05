Павлюченкова рассказала, почему отказалась участвовать в US Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова объяснила решение пропустить US Open.

— Я долго думала, но приняла решение не участвовать в US Open в этом году. Оно далось непросто — за свою карьеру я не пропустила ни одного «Большого шлема», — написала Павлюченкова в Instagram. — Теннис для меня — это почти все.

Главная причина — это отсутствие безопасности, US Open не дает сейчас никаких гарантий. Не чувствую, что в таких условиях мне комфортно лететь в Америку.

Спасибо WTA и USTA, что дают нам возможность играть. Дальше — уже выбор каждого. Я и моя команда решили, что в этом году так будет лучше для нас.