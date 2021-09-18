Теннис
Новости
ATP Результаты WTA Кубок федерации Кубок Дэвиса
Australian Open
«Большой шлем»
Рейтинги
Олимпиада
Новости   //    Теннис

Павлюченкова рассказала о травме колена

00:08

Олимпийская чемпионка Анастасия Павлюченкова рассказала о своих травмах.

«После полуфинала в Мадриде я не смогла сыграть в Риме и Сербии, где была первой сеяной из-за того, что чуть-чуть надорвала пресс. Но самое основное — колено, которое так до конца не проходит.

После Питера я думала, что возьму четыре недели, и у меня будет возможность полечить колено как раз перед грунтом. Доиграю сезон и после последнего турнира у меня как раз план заняться лечением", — цитирует Павлюченкову Eurosport.

В четвертом круге US Open Павлюченкова проиграла четвертой ракетке мира Каролине Плишковой со счетом 5:7, 4:6.

Дополнительная информация:

https://www.eurosport.ru/tennis/story_sto8545011.shtml

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

Экс-форвард «Челси» Демба Ба прокомментировал то, что только легионеры «Зенита» встали на колено перед матчем в Лондоне
«Чувствую, придет Черчесов в «Спартак»! Ох, помяните мое слово!» Губерниев — о Бузовой, нашем футболе, хейте и конфликтах на «Матч ТВ»
Ветерана с огромным опытом НХЛ списали в родной «Магнитке». Он ушел к заклятым врагам и сейчас второй снайпер КХЛ
Губерниев рассказал о своей зарплате на «Матч ТВ»
Украинские спортсмены получают инструкции, как вести себя с россиянами
vs
0
Офсайд