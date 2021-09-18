Павлюченкова рассказала о травме колена

Олимпийская чемпионка Анастасия Павлюченкова рассказала о своих травмах.

«После полуфинала в Мадриде я не смогла сыграть в Риме и Сербии, где была первой сеяной из-за того, что чуть-чуть надорвала пресс. Но самое основное — колено, которое так до конца не проходит.

После Питера я думала, что возьму четыре недели, и у меня будет возможность полечить колено как раз перед грунтом. Доиграю сезон и после последнего турнира у меня как раз план заняться лечением", — цитирует Павлюченкову Eurosport.