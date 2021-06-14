Павлюченкова: «Нет никаких задач на вторую половину сезона. Я играю для себя»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась эмоциями после выхода в финал Roland Garros, где она проиграла спортсменке из Чехии Барборе Крейчиковой (1:6, 6:2, 4:6).

«А для меня выход в финал — не сюрприз! Чем объясняется мой прогресс? Старанием и тренировками. И по большому счету сейчас мне к этому трудно что-то добавить.



Сейчас много разных эмоций. Конечно, есть удовлетворенность от проделанной работы. Я считаю, что выложилась полностью на корте и за его пределами в процессе подготовки, очень дисциплинированно во всех отношениях провела в Париже эти позитивные две недели. Я играю для себя, хочу выполнять свою работу дисциплинированно, на все сто процентов и получать от этого удовольствие», — рассказала Павлюченкова «Коммерсанту».

Анастасия Павлюченкова поднялась в топ-20 рейтинга WTA.