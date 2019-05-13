Павлюченкова и Севастова вышли во второй круг турнира WTA в Риме

Россиянка Анастасия Павлюченкова и латвийка Анастасия Севастова одержали победу над румынками Ириной-Камелией Бегу и Михаэлой Бузарнеску (6:2, 6:4) в матче первого круга парного разряда на турнире WTA в Риме. Встреча продолжалась 1 час и 7 минут.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 151 788 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Анастасия Павлюченкова/Анастасия Севастова (Россия/Латвия) – Ирина-Камелия Бегу/Михаэла Бузарнеску (Румыния) – 6:2, 6:4
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