Павлюченкова и Севастова вышли во второй круг турнира WTA в Риме

Россиянка Анастасия Павлюченкова и латвийка Анастасия Севастова одержали победу над румынками Ириной-Камелией Бегу и Михаэлой Бузарнеску (6:2, 6:4) в матче первого круга парного разряда на турнире WTA в Риме. Встреча продолжалась 1 час и 7 минут.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 151 788 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова/Анастасия Севастова (Россия/Латвия) – Ирина-Камелия Бегу/Михаэла Бузарнеску (Румыния) – 6:2, 6:4