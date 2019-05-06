Немка Анна-Лена Гренефельд и голландская спортсменка Деми Схурс обыграли россиянку Анастасию Павлюченкову и латвийку Анастасию Севастову (3:6, 7:6, 10:8) в матче первого круга турнира WTA в Мадриде. Продолжительность встречи составила 1 час и 34 минуты.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 536 160 евро

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

​Анна-Лена Гренефельд/Деми Схурс (Германия/Голландия, 8) – Анастасия Павлюченкова/Анастасия Севастова (Россия/Латвия) – 3:6, 7:6, 10:8