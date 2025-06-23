Падел на ПМЭФ-2025: спорт, инвестиции и новые партнерства

Федерация падела России провела масштабную презентацию своего вида спорта в рамках Петербургского международного экономического форума-2025. Гости форума получили возможность погрузиться в мир самого быстро развивающегося вида спорта в мире, увидеть игру лучших паделистов России и мира, попробовать свои силы на корте и узнать об инвестиционной привлекательности падела от руководства ФПР.

Падел был представлен в спортивной программе ПМЭФ-2025 сразу двумя турнирами. Гости и участники форума могли принять участие в Кубке Росконгресса, который Федерация падела России организовала при поддержке своего партнера — букмекерской компании FONBET. Турнир прошел 19 июня в крупнейшем падел-клубе Санкт-Петербурга — Win Win. Более 30 участников турнира, в том числе представители власти, бизнеса, спортивных федераций, журналисты, блогеры и публичные личности, соревновались в двух дивизионах — «Политика и бизнес» и «Медиа». Турнир стал не только площадкой для сетевого общения, но и настоящим праздником падела.

Падел на ПМЭФ-2025.

Дивизион «Политика и бизнес»

1-е место: Александр Ольховский (генеральный директор «ВТБ Девелопмент») / Владимир Демидюк (генеральный директор «ВТБ Инфраструктура Холдинг)

2-е место: Андрей Сытник (председатель Комитета цифрового развития Правительства Ленинградской области) / Кирилл Тихомиров (советник председателя Комитета по транспорту Правительства Санкт-Петербурга)

3-е место: Валентин Крючков (руководитель направления развития бизнеса Russ Wildberries) / Егор Посадков (руководитель направления спорта Russ Wildberries)

Дивизион «Медиа»

1-е место: Юрий Борисенков (падел-клуб Win Win) / Михаил Шилов (падел-клуб Win Win)

2-е место: Олег Артемов (футбольный агент) / Александр Вайнштейн (президент Российской федерации серфинга)

3-е место: Елизавета Березина (учредитель агентства «Медиа 47») / Назар Терсенов (блогер)

В профессиональной части спортивной программы состоялся IV-й этап Российского падел тура — турнир «Белые ночи». На кортах Win Win сошлись сильнейшие российские игроки и признанные звезды мирового падела. Аргентинцы Хуан Крус Беллуати (54-я ракетка FIP) и Кристиан Герман Гутьеррес (114-я FIP), а также 22-летняя испанка Марта Борреро (54-я FIP) подарили зрителям настоящий уровень международной игры. Турнир стал важным шагом в продвижении падела в статусе профессионального вида спорта. По итогам упорной борьбы в течение четырех дней, с 19 по 22 июня определились следующие победители турнира.

Падел на ПМЭФ-2025.

Мужской турнир «Белые ночи»

1-е место: Александр Халанский / Кристиан Гутьеррес

2-е место: Евгений Данилов / Артем Матус

3-е место: Денис Меркулов / Эрик Томайдис

Женский турнир «Белые ночи»

1-е место: Дарья Овсянникова / Екатерина Никитина

2-е место: Вилена Петрова / Влада Кутузова

3-е место: Ксения Сидорова / Варвара Попова

«Падел — это не просто модный тренд. Это инструмент развития инфраструктуры, вовлечения молодежи в спорт и центр притяжения для частных инвестиций. Мы рады, что на ПМЭФ-2025 удалось показать весь потенциал нашего спорта — от светского турнира до серьезной бизнес-повестки», — отметил генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин.

В рамках спортивной части деловой программы ПМЭФ на стенде Министерства спорта РФ состоялась презентация «Падел в России: новые возможности для инвесторов». Генеральный директор ФПР Алексей Сорокин обозначил точки роста падела в стране, включая поддержку со стороны Министерства спорта, развитие клубной инфраструктуры, подготовку квалифицированных кадров и механизмы государственно-частного партнерства — в частности, через проект «Бизнес-спринт».

Форум стал важной площадкой для заключения стратегических соглашений. Среди ключевых партнерств — подписание соглашения с Росконгрессом о сотрудничестве: падел будет представлен в рамках федерального форума «Россия — спортивная держава», который пройдет в октябре в Самаре. Федерация планирует установить там полноразмерный корт, продолжая развивать массовый интерес к паделу.

Одним из важный соглашений стало продление сотрудничества с букмекерской компанией FONBET, которая уже выступает титульным партнером сборной России по паделу и поддерживает Российский падел тур. По условиям нового соглашения федерация и букмекер реализуют ряд совместных социальных проектов, направленных на развитие спортивной инфраструктуры в регионах России. Кроме того, Fonbet окажет поддержку юниорским командам.

«Участие в ПМЭФ-2025 стало важным этапом для Федерации падела России. Мы не просто презентовали наш вид спорта — мы показали его как сильный экономический, социальный и медийный проект. И это только начало», — резюмировал Алексей Сорокин.

