Олег Малых, отец российской 18-летней теннисистки Елены Малых, прокомментировал «СЭ» высказывания Арины Марьенко, дочери тренера Марины Марьенко, которая обвинила спортсменку в хамстве, а также добавила, что тренер оказывала финансовую поддержку теннисистке.

Ранее она сказала об этом в интервью ТАСС. Также дочь тренера опровергла сообщения об избиении, сказав, что в тот момент присутстсвовала на корте.

— Арина, дочь Марии Марьенко, сказала, что тренер оказывала финансовую поддержку Елене. Это так?

— Это бред полный!

— Также она сказала, что присутствовала на корте и опровергает какое-либо избиение.

— Они теперь будут говорить всякую ерунду. Вот она говорит, что оказывается финансовая поддержка... И что? Теперь можно бить ракеткой? В любом случае поддержки никакой не было.

— А Тарпищев в интервью говорит, что эти новости — ерунда и раскрутка. Вас удивляют его слова?

— Не удивляют. Что он должен сейчас говорить? Нормальный человек бы сказал, что нужно провести расследование и изучить ситуацию. А этот сразу говорит, что нет, ничего не было и я давно тренера знаю... Ну да, я знаю, что он ее давно знает. Что дальше? Абсолютно не удивляюсь. Это же Тарпищев, что он может еще скажет? Да и он вообще не имеет никакого отношения к школе.

— Тарпищев утверждает, что Елена играет «в какой-то «ночной лиге». Арина Марьенко же сказала, что она приходит на тренировки невыспавшаяся. Что за ночная лига?

— Я не знаю, про какую еще ночную лигу он говорит. Ну, и она приходила невыспавшаяся, поэтому ее за это нужно побить ракеткой? Они ненормальные! А вообще, я знаю только Ночную хоккейную лигу, в которой Путин играет, — сказал Малых «СЭ».

Ранее Малых обвинила в избиении своего тренера Марину Марьенко. 55-летняя женщина — заслуженный тренер России и мать Андрея Рублева.

(Данил Алешин)

Мать Рублева обвинили в избиении теннисистки. Марина Марьенко все отрицает