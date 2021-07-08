Осака поблагодарила Джоковича, Мишель Обаму, Меган Маркл и других за поддержку

Японская теннисистка Наоми Осака написала эссе для издания Time, в котором поблагодарила всех, кто поддержал ее решение не общаться со СМИ на «Ролан Гаррос» — 2021.

«Благодарю всех, кто меня поддерживал. Этих людей слишком много, чтобы называть имя каждого. Хочу начать со своей семьи и друзей, которые поддержали потрясающе. Также я благодарю тех известных людей, которые поддерживали, поощряли меня и сказали столько добрых слов в мою сторону. Это Мишель Обама, Майкл Фелпс, Стефен Карри, Новак Джокович, Меган Маркл и многие другие», — написала Осака в эссе.

Осака снялась с Roland Garros после того, как организаторы оштрафовали ее за отказ общаться с прессой. Она объявила, что не хочет общаться со СМИ из-за психологического давления.

Организаторы предупредили, что за штрафом может последовать дисквалификация, что касается не только Roland Garros, но и всех турниров «Большого шлема». После этого японка предпочла отказаться от участия в турнире.