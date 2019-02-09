Осака – лучшая теннисистка января по версии WTA. Ястремская – прорыв года

Японка Наоми Осака по итогам голосования на официальном сайте WTA получила звание лучшей теннисистки января. 21-летняя спортсменка обошла двух теннисисток из Чехии – Петру Квитову и Каролину Плишкову.

В первом месяце года 21-летняя Осака выиграла Открытый чемпионат Австралии. В полуфинале турнира она обыграла Плишкову, а в финале – Квитову и впервые в карьере заняла первое место в рейтинге WTA.

В номинации "Прорыв января" победу одержала украинка Даяна Ястремская. В опросе 18-летняя теннисистка набрала более 46% голосов и опередила двух американок – Аманду Анисимову и Даниэль Коллинз. В обновленном рейтинге WTA Ястремская занимает 34-ю строчку.

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