Осака – лучшая теннисистка января по версии WTA. Ястремская – прорыв года

Японка Наоми Осака по итогам голосования на официальном сайте WTA получила звание лучшей теннисистки января. 21-летняя спортсменка обошла двух теннисисток из Чехии – Петру Квитову и Каролину Плишкову.
В первом месяце года 21-летняя Осака выиграла Открытый чемпионат Австралии. В полуфинале турнира она обыграла Плишкову, а в финале – Квитову и впервые в карьере заняла первое место в рейтинге WTA.
В номинации "Прорыв января" победу одержала украинка Даяна Ястремская. В опросе 18-летняя теннисистка набрала более 46% голосов и опередила двух американок – Аманду Анисимову и Даниэль Коллинз. В обновленном рейтинге WTA Ястремская занимает 34-ю строчку.
With her second WTA 👑in the bag, @D_Yastremska has been named your January Breakthrough of the Month!– WTA (@WTA) 8 февраля 2019 г.
Takes 47% of the vote ➡️ https://t.co/2srsOK4PfT pic.twitter.com/loma9DPef6