Организаторы WTA заново провели жеребьевку. Шарапова сыграет с Гавриловой

Организаторы St. Petersburg Ladies Trophy и WTA по техническим причинам были вынуждены заново провести жеребьевку турнира. По сравнению с первоначальной сеткой, сформированной два часа назад, на своих местах, остались только "сеяные" игроки. Остальные были перераспределены.

По новым результатам, россиянка Мария Шарапова сыграет с Дарьей Гавриловой, а победительница этой встречи выйдет на Дарью Касаткину, которая "посеяна" под третьим номером и вступает в борьбу со второго круга.

Две обладательницы wild card Вера Звонарева и Екатерина Макарова сыграют в первом круге друг с другом. Соперницей Анастасии Павлюченковой стала Ализе Корне.

Виктория Азаренко сразится с кем-то из победительниц квалификации, но по-прежнему может выйти на Петру Квитову во втором раунде.(Мария Никулашкина)