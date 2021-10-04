Опубликованы составы команд-участниц финала Кубка Билли Джин Кинг
Пресс-служба ITF опубликовала составы сборных, которые сыграют на финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг. Напомним, что финал состоится в Праге с 1 по 6 ноября.
Группа A
Россия: Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова.
Канада: Лейла Фернандес, Ребекка Марино, Франсуаза Абанда, Габриэла Дабровски.
Франция: Каролин Гарсия, Ализе Корне, Клара Бюрель, Фиона Ферро.
Группа B
Австралия: Айла Томлянович, Астра Шарма, Сторм Сандерс, Эллен Перес, Оливия Гадеки.
Белоруссия: Виктория Азаренко, Александра Соснович, Ольга Говорцова, Юлия Готовко, Лидия Морозова.
Бельгия: Элизе Мертенс, Алисон ван Уйтванк, Гретье Миннен, Марина Заневская, Кирстен Флипкенс.
Группа C
США: Джессика Пегула, Даниэль Коллинз, Слоан Стивенс, Коко Вандевеге, Каролин Долхайд.
Испания: Гарбинье Мугуруса, Паула Бадоса, Сара Соррибес-Тормо, Нурия Парризас Диас, Карла Суарес Наварро.
Словакия: Анна Шмидлова, Кристина Куцова, Виктория Кузьмова, Ребекка Шрамкова, Тереза Михаликова.
Группа D
Швейцария: Белинда Бенчич, Жиль Тайкманн, Виктория Голубич, Штефани Фогеле.
Германия: Анжелика Кербер, Андреа Петкович, Анна-Лена Фридзам, Джули Нимайер, Настасья Шунк.
Чехия: Барбора Крейчикова, Маркета Вондроушова, Тереза Мартинцова, Катержина Синякова, Люси Градецка.
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