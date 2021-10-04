Опубликованы составы команд-участниц финала Кубка Билли Джин Кинг

Пресс-служба ITF опубликовала составы сборных, которые сыграют на финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг. Напомним, что финал состоится в Праге с 1 по 6 ноября.

Группа A

Россия: Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова.

Канада: Лейла Фернандес, Ребекка Марино, Франсуаза Абанда, Габриэла Дабровски.

Франция: Каролин Гарсия, Ализе Корне, Клара Бюрель, Фиона Ферро.

Группа B

Австралия: Айла Томлянович, Астра Шарма, Сторм Сандерс, Эллен Перес, Оливия Гадеки.

Белоруссия: Виктория Азаренко, Александра Соснович, Ольга Говорцова, Юлия Готовко, Лидия Морозова.

Бельгия: Элизе Мертенс, Алисон ван Уйтванк, Гретье Миннен, Марина Заневская, Кирстен Флипкенс.

Группа C

США: Джессика Пегула, Даниэль Коллинз, Слоан Стивенс, Коко Вандевеге, Каролин Долхайд.

Испания: Гарбинье Мугуруса, Паула Бадоса, Сара Соррибес-Тормо, Нурия Парризас Диас, Карла Суарес Наварро.

Словакия: Анна Шмидлова, Кристина Куцова, Виктория Кузьмова, Ребекка Шрамкова, Тереза Михаликова.

Группа D

Швейцария: Белинда Бенчич, Жиль Тайкманн, Виктория Голубич, Штефани Фогеле.

Германия: Анжелика Кербер, Андреа Петкович, Анна-Лена Фридзам, Джули Нимайер, Настасья Шунк.

Чехия: Барбора Крейчикова, Маркета Вондроушова, Тереза Мартинцова, Катержина Синякова, Люси Градецка.