Ольховский считает, что систему допинг-тестирования теннисистов нужно модернизировать

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский считает, что систему допинг-тестирования в теннисе нужно модернизировать с учетом специфики конкретного вида спорта.

«Теннисистам очень трудно сказать, где они будут в течение месяца, потому что турниров много и они для всех длятся по-разному, это невозможно предугадать. Для игроков система очень сложная, такие проблемы, как у [Микаэля] Имера и [Дженсона] Бруксби, могут случиться с каждым, и, на мой взгляд, систему надо модернизировать, учитывая эти особенности. В целом я не считаю, что в теннисе есть проблема допинга, так как никогда нельзя предугадать, сколько будет длиться матч», — приводит ТАСС слова Ольховского.

18 июля стало известно, что теннисист из Швеции Микаэль Имер дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил — он пропустил три допинг-теста. Срок дисквалификации шведского спортсмена стартует с 17 июля этого года. Ранее за аналогичное нарушение временно был отстранен американец Дженсон Бруксби.