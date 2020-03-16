Оконный теннис спасает жителей Италии от скуки во время карантина
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка ретвитнул видео снятое в Италии, на котором местные жители играют в теннис, высунувшись из окон своих квартир.
— «Спорт во время коронавируса»: мы уже готовимся к чемпионату мира по оконному теннису, — подписан видеоролик.
Tampoco s? de qui?n es este video pero siguiendo con la serie deporte en tiempo de coronavirus: por este lado, ya estamos entrenando para el mundial de tenis ventana. pic.twitter.com/BUbhedbg7H— Gaelle Legrand ? (@GsaLegrand) March 15, 2020
По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены. В Австралии зафиксировано пять смертельных случаев.
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