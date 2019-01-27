Новак Джокович: "Для меня важно обойти по количеству титулов Сампраса"

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович прокомментировал победу в финале "Турнира Большого шлема" Australian Open над испанцем Рафаэлем Надалем​ – 6:3, 6:2, 6:3, сообщает официальный сайт австралийского состязания.

– Из всех своих финалов турниров "Большого шлема" этот матч оцениваю, как один из лучших. Учитывая все обстоятельства, а также то, что я играл с Надалем на такой стадии. В полуфинале и финале я допустил всего 15 ошибок. Этот показатель меня самого удивил. Я верю, что могу так играть, но все равно матч был практически идеальным.

Что для меня значит тот факт, что я обошел по числу титулов на турнирах "Большого шлема" своего кумира Пита Сампраса? Да, для меня это важно. Я с детства стремился быть таким, как он. Одно из моих первых воспоминаний о теннисе – то, как он выиграл "Уимблдон" в 1992 году. Пока у меня даже нет слов, чтобы описать свои чувства.

Обойти Федерера по количеству титулов на мэйджорах? Я спокоен, все хорошо. Конечно, я понимаю, что это достижение вошло бы в историю спорта, который я очень люблю. Меня это мотивирует. Мой приоритет – играть на крупнейших турнирах ATP.

Я не знаю, сколько у меня впереди сезонов, я не думаю настолько вперед. Я хочу сосредоточиться на собственном прогрессе, хочу становиться сильнее в психологическом и физическом аспектах. Чтобы я мог успешно соревноваться на высоком уровне в следующие годы. Тогда у меня будет шанс приблизиться к Роджеру, – приводит слова Джоковича официальный сайт Australian Open.

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