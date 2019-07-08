Николай Давыденко – откровенно о работе тренером: "На ученика могу и наорать"

Экс-третья ракетка мира, победитель 21 турнира ATP Николай Давыденко эмоционально работает со своими учениками. Бывший теннисист признался, что иногда может накричать на них матом.

Давыденко объявил о завершении карьеры в 2014 году. 38-летний россиянин выиграл более 480 матчей на турнирах ATP, уступая по этому показателю среди соотечественников только Евгению Кафельникову (609).

– Расскажите о том тренерском опыте, который у вас есть сейчас?

– Я только начал. Сейчас тренирую 17-летнего пацана и немного тренировал 10-летнего. Мне самому интересно, что я могу дать. Чтобы исправить 10-летнему удар справа, мне пришлось снимать видео и отсылать брату и еще одному тренеру, который работает с детишками. Я вроде бы и сам знаю, но хотел мнение еще других специалистов. Я человек работящий и ответственный. Мне нужен результат. Поэтому работаю старательно и эмоционально. Могу и наорать. Матом. С 10-летним так нельзя, а с 17-летним уже можно как угодно.

– Кого вы тренируете?

– Парень. Не из сборной. Сборников не стал тренировать. Этим занимается Федерация (Федерация тенниса России. – Прим. "СЭ"), там есть тренеры, каждый прикреплен к конкретной сборной. Я туда не лезу. Зачем мне теснить другого тренера, отбирать у него работу? Прошлым летом Игорь Куницын мне предложил: посмотри, может, кого-то выберешь кого-то из талантливых игроков. Я посмотрел. Талантливых в данный момент у нас нет. Со всеми надо работать максимально. И так получилось, что взял другого парня. Просто хочется попробовать. Сейчас это как тест для себя: смогу ли я что-то сделать, – сказал Давыденко.

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