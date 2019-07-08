Николай Давыденко: "Мне жалко Шарапову"

Экс-третья ракетка мира, победитель 21 турнира ATP Николай Давыденко испытывает чувство жалости по отношению к Марии Шараповой. 38-летний россиянин надеется, что россиянка сможет преодолеть давление прессы и восстановиться от травмы.

Давыденко объявил о завершении карьеры в 2014 году. 38-летний россиянин выиграл более 480 матчей на турнирах ATP, уступая по этому показателю среди соотечественников только Евгению Кафельникову (609).

– Сейчас очень актуален вопрос: пора ли уходить Шараповой?

– Это все зависит от самой Марии. Она медийная личность. Мне, конечно, жалко ее. Любой шаг – расстрел прессой. Была бы она не Шараповой, а еще кем-то, могла бы делать, что хочет. А ей и там надо быть, и там. Сделай то, и возвращайся в теннис, и выигрывай. Я не знаю, чего она сама в данный момент хочет. Для нее сейчас это психологический момент. Не думаю, что не так уж сильно беспокоит травма. Она хочет вернуться – выкладывает в Instagram и Facebook кадры своей физподготовки. А выходит и оп… в первом круге опять снимается из-за травмы. И еще больше давления на нее. Может, залечит травму и еще на US Open выступит. Это только она знает.

– Смотрите Уимблдон?

– Нет! Зеленое не люблю.

– То есть, спрашивать у вас, кто выиграет, бесполезно?

– Я без понятия. По результатам, наверное, Федерер, Надаль, Джокович – могу так сказать. Они неплохо играют (смеется), – сказал Давыденко.

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