Ник Кирьос – о конфликте с болельщиком: "Он назвал меня козлом. Это забавно"

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал конфликт с болельщиком, который произошел во время матча с Душаном Лайовичем (6:3, 6:1) на турнире в Майами.

– Когда мы менялись сторонами, то болельщик сказал мне, что я козел, – цитирует Кирьоса Sun Sentinel. – И я такой, мол, я не понимаю. Ты тут сидишь, платишь серьезные деньги, чтобы посмотреть мой матч в вечер воскресенья... Он крикнул мне, чтобы я подошел и сказал ему в лицо, но я же не могу, мне нужно играть. Еще он сказал, что у меня дерьмовая прическа. Я и правда пару дней не был в барбершопе, так что тут он прав.

Люблю играть в Майами, это один из моих любимых турниров. Приходят всякие идиоты, которые решают провести время на моем матче, но при этом разговаривают со мной, будто им это неинтересно. Хотя это у них занятия поинтереснее нет. Мне кажется, что теннису нужны такие вещи, потому что, если честно, то это забавно. Думаю, зрителям на трибунах понравился этот матч и я также весело провел время, – сказал 23-летний австралиец.

Кирьос получил предупреждение от судьи за задержку времени, а мужчину увели со стадиона полицейские.

В 1/8 финала турнира ATP в Майами Кирьос встретится с Борной Чоричем.