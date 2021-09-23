Немецкий теннисист Зверев показал ужин игроков команды Европы
12:46
Немецкий теннисист Александр Зверев в своем Instagram опубликовал фотографию с ужина команды Европы на Кубке Лэйвера.
«Командный ужин с ребятами. Готовимся привезти трофей домой», — подписал снимок немец.
Турнир проводится на закрытых кортах между командой Европы и командой мира. В этом году Кубок Лэйвера состоится с 24 по 26 сентября в Бостоне (США).
В команду Европы вошли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Маттео Берреттини и Каспер Рууд.
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