Немецкий теннисист Зверев показал ужин игроков команды Европы

Немецкий теннисист Александр Зверев в своем Instagram опубликовал фотографию с ужина команды Европы на Кубке Лэйвера.

«Командный ужин с ребятами. Готовимся привезти трофей домой», — подписал снимок немец.

Турнир проводится на закрытых кортах между командой Европы и командой мира. В этом году Кубок Лэйвера состоится с 24 по 26 сентября в Бостоне (США).

В команду Европы вошли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Маттео Берреттини и Каспер Рууд.