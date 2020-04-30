«Неделю болят ноги». Медведев рассказал, почему больше не играет в футбол

Российский теннисист Даниил Медведев во время киберфутбольного матча против футболиста Артема Дзюбы рассказал, почему перестал играть в футбол. В свою очередь игрок «Зенита» отметил, что любит теннис.

— В футбол, к сожалению, перестал играть, так как после игры в футбол неделю болели ноги, — сказал Медведев. — Все ушибы и синяки, поэтому пришлось завязать. Раньше обожал играть в футбол. Там где тренировался, устраивали матчи тренеров против теннисистов.

— У меня не болит ничего. Я очень люблю поиграть в теннис, — отметил Дзюба. — Могу считать себя хорошим любителем.