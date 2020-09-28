Надаль вышел во второй круг Roland Garros

Испанец Рафаэль Надаль в первом круге Roland Garros в трех сетах обыграл белоруса Егора Герасимова — 6:4, 6:4, 6:2. Матч длился два часа и две минуты. Во втором круге испанец сыграет с американцем Маккензи Макдональдом.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Рафаэль Надаль (Испания, 2) — Егор Герасимов (Белоруссия) — 6:4, 6:4, 6:2

Лоренцо Сонего (Италия) — Эмилио Гомес (Эквадор, Q) — 6:7 (6:8), 6:3, 6:1, 6:7 (4:7), 6:3

Иржи Веселы (Чехия) — Лайам Броади (Великобритания, Q) — 6:2, 5:7, 6:3, 6:2

Каспер Рууд (Норвегия, 28) — Юити Сугита (Япония) — 6:1, 6:3, 6:1

Маккензи Макдональд (США) — Стивен Диес (Канада, Q) — 4:6, 6:3, 6:3, 6:4