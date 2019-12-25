Надаль объяснил, почему его нельзя сравнивать с Роналду, а Федерера с Месси

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль признался, что не согласен со сравнениями с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Сравнение с футболистами? Здесь оно невозможно, — приводит слова Надаля Marca. — Это два совершенно разных вида спорта, и характеристики Месси — не те, что у Федерера, а у Криштиану — не мои. Каждый из них таков, каков он есть».

В 2019-м Надаль помог сборной Испании выиграть Кубок Дэвиса. Теннисист также в 12-й раз в своей карьере стал победителем «Ролан Гаррос».