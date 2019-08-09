Надаль и Монфис вышли в 1/4 финала турнира в Монреале

Посеянный под 1-м номером в Монреале испанец Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал турнира. Испанец в двух сетах победил представителя Аргентины Гвидо Пелью - 6:3, 6:4.

Француз Гаэль Монфис был сильнее Хуберта Хуркача из Польши - 6:4, 6:0.

Монреаль (Канада)

Турнир ATP Coupe Rogers

Призовой фонд 5 701 945 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Роберто Баутиста Агут (Испания, 10) - Ришар Гаске (Франция) - 7:5, 7:5

Фабио Фоньини (Италия, 7) - Адриан Маннарино (Франция) - 6:2, 7:5

Рафаэль Надаль (Испания, 1) - Гвидо Пелья (Аргентина) - 6:3, 6:4

Гаэль Монфис (Франция, 16) - Хуберт Хуркач (Польша) - 6:4, 6:0