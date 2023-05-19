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Сегодня, 11:57

Над центральным кортом турнира в Риме планируется возвести крышу

Ана Горшкова
Корреспондент
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Над центральным кортом стадиона «Форо Италико» в Риме, на котором проводятся матчи «Мастерса» и женского турнира WTA 1000, планируется возвести крышу, сообщил министр спорта Италии Андреа Абоди.

«Возможно, мы создадим некоторые неудобства для турнира, чтобы сделать его более удобным и современным. Но современным с учетом истории и с уважением к месту, где будет размещена эта новая инфраструктура. Процесс уже запущен, но все равно для завершения строительства потребуется пара лет», — приводит слова Абоди сайт турнира.

Теннисные турниры в Риме ежегодно проводятся в конце весны. На женском и мужском турнирах в 2023 году расписание соревнований уже неоднократно изменялось из-за дождей.

Спортивный комплекс «Форо Италико» почти 70 лет принимает крупнейший итальянский теннисный турнир. Он включает в себя не только теннисные площадки, но также Водный стадион, легкоатлетический Мраморный стадион и Олимпийский стадион, где играют футбольные «Рома» и «Лацио».

Теннис
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