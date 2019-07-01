На вечеринке Левашовой скончался 17-летний теннисист

В подмосковном коттедже на вечеринке теннисистки Евгении Левашовой скончался 17-летний теннисист Владимир, сообщает ren.tv.

Предполагается, что в ходе вечеринки употреблялось большое количество алкогольных напитков, а утром 28 июня Владимир был обнаружен мертвым.

Молодые люди, обнаружив мертвым своего друга, поспешили покинуть дом. Сообщается, что экстренные службы встретил только тренер по теннису. Следственный Комитет начал проверку после смерти 17-летнего подростка от отравления в Московской области.

19-летняя Левашова занимает 787-е место в рейтинге WTA.