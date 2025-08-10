Теннис
Теннис

Ставки

10 августа, 13:00

На Стрелке открылся корт для игры в падел

На территории Стрелки в Нижнем Новгороде появилось уникальное пространство для падела. Корт под открытым небом доступен с начала августа. Проект реализован компанией PADEL+ и букмекерской компанией PARI при поддержке правительства Нижегородской области.

Корт расположен на набережной рядом с культурным центром «Пакгаузы». Посетителей ждет современное спортивное пространство с вечерним освещением и видом на слияние рек Оки и Волги.

Пространство для падела.

Открытие состоялось 2 августа. Забронировать и оплатить корт можно онлайн. Стоимость одного часа игры — 1000 рублей. Корт будет работать до сентября.

С 22 по 23 августа на корте будет организован турнир с участием профессиональных игроков. Мероприятие пройдет в рамках «ПАРИ ФЕСТа» — мультиформатного фестиваля, который объединит в себе спорт, музыку и другие виды искусства.

Для PADEL+ это не первый подобный проект. Ранее компания открыла спортивный комплекс на территории яхт-клуба Admiral.

