Серебряный призер Олимпийских игр Карен Хачанов рассказал о поддержке семьи и простых зрителей во время четвертьфинального матча на турнире «ВТБ Кубок Кремля.

— Сегодня Вероника (жена Хачанова. — Прим. «СЭ») была на матче. Из родственников много кто в Москве, дома, много кто был сегодня — родители, сестра, брат, сестры жены. Давид (сын Карена. — Прим. «СЭ») дома остался с няней.

— В зале вас сегодня сильно поддерживали трибуны. Особенно выделялся один болельщик, который постоянно заводил зрителей. Вам это мешало или помогало?

— Видел этого болельщика, он с давних времен приходит поддерживать сборную. Где, как не дома, это делать? Если тут трибуны уныло сидят, то где еще поддерживать своих? Я только за поддержку, люблю, когда трибуны энергичные после хороших розыгрышей. На футболе, бывает, громко кричат, в теннисе на розыгрышах так не надо, а после — да.