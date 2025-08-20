Теннис
Новости
Результаты ATP WTA «Большой шлем» Australian Open
«Ролан Гаррос»
Уимблдон
US Open
Кубок Дэвиса
Кубок Билли Джин Кинг
Олимпиада
Рейтинги
Уведомления
Главная
Теннис

Ставки

20 августа 2025, 23:55

На ПАРИ ФЕСТе пройдет турнир по паделу с участием топовых спортсменов

22-23 августа в Нижнем Новгороде пройдет музыкально-спортивный фестиваль ПАРИ ФЕСТ. Он станет территорией движения: от авиашоу до паркура. Одним из событий спортивной программы будет турнир по паделу, в котором примут участие сильнейшие спортсмены из крупнейших клубов Москвы.

Турнир пройдет 23 августа на Стрелке, где совсем недавно открылся корт для игры в падел. Он расположен на набережной рядом с культурным центром «Пакгаузы». Это современное спортивное пространство с вечерним освещением и видом на слияние рек Оки и Волги.

Даниил Медведев, Мирра Андреева, Ольга Данилович и&nbsp;Новак Джокович.Толпа звезд и симуляция борьбы. Новый формат микста на US Open: что это было?

В соревнованиях на ПАРИ ФЕСТе выступят восемь топовых пар, которые будут представлять самые крупные падел-клубы Москвы и яркие комьюнити. Среди участников — Александр Халанский, Павел Карпушкин, Артем Матус и другие известные игроки в падел. С 11.00 до 19.30 по московскому времени спортсмены будут сражаться за призовой фонд турнира в размере 1 000 000 рублей.

ПАРИ ФЕСТ — музыкально-спортивный фестиваль, который второй год подряд проходит на Стрелке в Нижнем Новгороде. В 2025 году ивент возвращается с темой «ГЕНЕЗИС: рождение новых форматов, идей и культурных явлений».

Мирра Андреева и&nbsp;Даниил Медведев.Медведев и Андреева обыграли сербскую пару с Джоковичем. Но вылетели в четвертьфинале

Для гостей мероприятия представлена расширенная программа: помимо спорта это дневные и ночные музыкальные форматы, арт-выставки, гастрономический маркет и образовательное шоу «Большая идея» с выступлением Monoplay. На ПАРИ ФЕСТе выступят такие звезды, как OG Buda, FEDUK, Дора и «Моя Мишель». Мероприятие посетит более 15 тысяч гостей.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Читайте также
Суд в Санкт-Петербурге ограничил распространение фильма с Тимоти Шаламе
Что произошло за день 9 июня. Главное
Шипачев едет в «Салават», Ливо получит до 120 млн в «Авангарде», а «Спартак» усилился опытными тренерами. Главные трансферные новости КХЛ на 9 июня 
«Атлетико» отказался продавать Альвареса в «Реал» за 150 миллионов евро
Во Франции потребовали прекратить помощь Киеву из-за безумной мобилизации
Россия разгромила Тринидад и Тобаго в товарищеском матче в Калининграде
Популярное видео
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сборные России и Сербии по паделу провели товарищескую матчевую встречу

Завершился первый этап всероссийского проекта «Кубок Надежды»
Новости
RSS RSS
Все новости