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Муж Дмитриевой: «Последний день она провела со своими комментариями о «Ролан Гаррос»

Руслан Минаев
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Муж советской теннисистки и журналистки Анны Дмитриевой Дмитрий Чуковский рассказал, что супруга в последнее время болела, но оставалась в полном сознании.

«Сознание было до конца с ней, а Анна до конца исполняла свой профессиональный долг. Коллеги из многих изданий звонили и брали у нее комментарии. Трансляций матчей не было, но она все равно их смотрела, а журналисты потом спрашивали мнение о том или ином игроке и турнире. Она работала до последнего дня своей жизни. Последний день она провела со своими комментариями о «Ролан Гаррос», — цитирует Чуковского Sport24.

18-кратная чемпионка СССР умерла в ночь на 24 июня в возрасте 83 лет. Жена внука Дмитриевой пловчиха Станислава Комарова рассказала, что журналист долгое время боролась с болезнью.

Советская теннисистка Анна Дмитриева скончалась на 84-м году жизни

Источник: Sport24
Теннис
Анна Дмитриева
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