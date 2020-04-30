Московский суд расторг брак Лолиты Милявской и теннисиста Дмитрия Иванова

Басманный суд Москвы удовлетворил иск о разводе между теннисистом Дмитрием Ивановым и певицей Лолитой Милявской.

Пара была в браке с 2010 года. Для Лолиты это пятый развод.

— Сегодня суд принял решение о расторжении брака, мы отказались от доказывания его фиктивности, чтобы не затягивать судебный процесс, — цитирует адвоката певицы Сергея Жорина РИА Новости. — Теперь этим занимается полиция и прокуратура, куда мы подали заявление, сейчас проходит проверка