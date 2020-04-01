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Моресмо считает, что в 2020 году теннисный сезон не возобновится

09:07
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Бывшая первая ракетка мира Амели Моресмо считает, что теннисный сезон в этом году не возобновится. Все соревнования были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

— Я думаю, что нам придется подвести черту под теннисным сезоном 2020 года, — написала в своем Twitter победительница двух турниров «Большого шлема». — Мировой тур — это игроки всех национальностей, плюс менеджмент. Это зрители и участники со всех уголков мира, без которых турниры не состоятся. Поэтому пока нет вакцины, не будет и тенниса.

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