Бывшая французская теннисистка Амели Моресмо назначена директором «Ролан Гаррос».

«Я очень горжусь стать частью команды «Ролан Гаррос», — приводит слова Моресмо пресс-служба турнира. — Я согласилась стать директором «Ролан Гаррос», имея четкие амбиции. Буду и дальше придерживаться высоких стандартов, следовать свободе и страсти, которые всегда вели меня вперед».

Отметим, что Моресмо стала первой женщиной на посту директора «Ролан Гаррос».