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Моресмо назначена директором «Ролан Гаррос»

13:30
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Бывшая французская теннисистка Амели Моресмо назначена директором «Ролан Гаррос».

«Я очень горжусь стать частью команды «Ролан Гаррос», — приводит слова Моресмо пресс-служба турнира. — Я согласилась стать директором «Ролан Гаррос», имея четкие амбиции. Буду и дальше придерживаться высоких стандартов, следовать свободе и страсти, которые всегда вели меня вперед».

Отметим, что Моресмо стала первой женщиной на посту директора «Ролан Гаррос».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/rolandgarros/status/1468884481113214976

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Карен Саркисян все материалы автора
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