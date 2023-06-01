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Сегодня, 22:00

Мирра Андреева заявила, что хотела бы сыграть с Рублевым в миксте

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, с кем хотела бы сыграть в миксте.

«Я бы хотела сыграть со всеми, потому что все такие классные. Думаю, мне было бы комфортнее играть, например, с Рублевым, потому что он приветливый, я — тоже, и я думаю, что получился бы хороший микст. Если он однажды предложит, я не откажусь. Да, да и еще раз да», — приводит слова Андреевой Tennis Channel.

Ранее 16-летняя Андреева обыграла француженку Диан Парри в матче второго круга «Ролан Гаррос» — 6:1, 6:2. В третьем раунде она встретится с Коко Гауфф (США).

Мирра Андреева. Мирра Андреева вынесла еще одну соперницу в Париже! Она творит чудеса в 16 лет
Теннис
Roland Garros
Андрей Рублев
Мирра Андреева
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