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Медведев развернул российский флаг в Саудовской Аравии

22:34
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Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем выставочных соревнований Diriyah Tennis Cup в Саудовской Аравии. Победы он отметил, продемонстрировав российский флаг.

— Доволен своим выступлением в Саудовской Аравии. Спасибо за приглашение, — написал Медведев в Instagram. — У вас получилось организовать очень атмосферный турнир, надеюсь побывать здесь и в следующем году.

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