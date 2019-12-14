Медведев развернул российский флаг в Саудовской Аравии

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем выставочных соревнований Diriyah Tennis Cup в Саудовской Аравии. Победы он отметил, продемонстрировав российский флаг.

— Доволен своим выступлением в Саудовской Аравии. Спасибо за приглашение, — написал Медведев в Instagram. — У вас получилось организовать очень атмосферный турнир, надеюсь побывать здесь и в следующем году.