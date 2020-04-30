Медведев призвал соблюдать карантин

Российский теннисист Даниил Медведев обратился к болельщикам с призывом стараться соблюдать карантин в связи с пандемией коронавируса. В среду он сыграл в FIFA 20 с футболистом «Зенита» Артемом Дзюбой.

— Хочется пожелать всем здоровья и вашим близким, — сказал Медведев. — Я часто это говорю: соблюдайте карантин по возможности. Не всегда это возможно до конца, но мойте руки, носите перчатки и маски. Мне кажется, это сейчас самое важное.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 29 на 30 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 3 207 166 человек. Умерших — 227 368, выздоровевших — 996 827.

По данным Роспотребнадзора, в России на вечер 29 апреля зарегистрировано 99 399 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 972 летальных исхода, выздоровели 10 286 человек.

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