Медведев попал в список самых перспективных спортсменов до 30 лет по версии Forbes

Российский теннисист Даниил Медведев попал в список 30 самых перспективных спортсменов Европы до 30 лет по версии издания Forbes.

Единственным теннисистом помимо Медведева, попавшим в список, оказался австриец Доминик Тим. Также, в рейтинг попал нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд. Список был составлен не только на основе спортивных достижений, но и социальной активности и ответственности спортсменов вне спорта.

15 марта Медведев впервые в карьере поднялся на 2-ю строчку рейтинга ATP.