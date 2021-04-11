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Медведев попал в список самых перспективных спортсменов до 30 лет по версии Forbes

12:58
Даниил Медведев. Фото Tennis Channel
Даниил Медведев. Фото Tennis Channel
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Российский теннисист Даниил Медведев попал в список 30 самых перспективных спортсменов Европы до 30 лет по версии издания Forbes.

Единственным теннисистом помимо Медведева, попавшим в список, оказался австриец Доминик Тим. Также, в рейтинг попал нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд. Список был составлен не только на основе спортивных достижений, но и социальной активности и ответственности спортсменов вне спорта.

15 марта Медведев впервые в карьере поднялся на 2-ю строчку рейтинга ATP.

Дополнительная информация:

https://www.forbes.com/30-under-30/2021/europe/sports-games

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