Медведев не чувствует давления накануне старта на турнире в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев 25 марта в интервью сайту АТР поделился ожиданиями от старта на турнире в Майами (США).

«Я не чувствую никакого давления по поводу того, чо нахожусь на втором месте в рейтинге лучших теннисистов мира и здесь посеян под первым номером. Я знаю, что если буду играть хорошо, то смогу победить в Майами, все под контролем», — заявил Медведев.

Свой первый матч на турнире 25-летний россиянин провел в пятницу, 26 марта против представителя Тайваня Лю Яньсуня.