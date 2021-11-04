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Медведев — Корда: прогноз Тарпищева на матч 1/8 финала «Мастерса» в Париже

13:46
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы Даниила Медведева в 1/8 финала «Мастерса» в Париже, где он сыграет против американца Себастьяна Корды.

«Корда очень здорово подает. Его отец играл очень прилично. Он играет в таком же стиле, все умеет. Поэтому это непростой соперник», — сказал Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Ранее в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция) российский теннисист Даниил Медведев обыграл белоруса Илью Ивашко (7:5, 6:4).

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