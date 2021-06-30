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Медведев: «Чтобы забраться на вершину, нужно выигрывать турниры «Большого шлема»

10:58
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своих шансах стать первой ракеткой мира.

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«Я просто стараюсь быть лучшей версией себя. Люди часто спрашивают про топ-1, но, для того чтобы забраться на вершину, нужно выигрывать турниры «Большого шлема». Если ты побеждаешь в трех мэйджорах за календарный год, то, конечно же, станешь первой ракеткой. Я пытаюсь концентрироваться на каждом матче, а моя цель в каждом турнире — это победа», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Россиянин отметил, что ему еще рано говорить о больших достижениях, так как до сих пор есть куда стремиться.

«Последние несколько лет я усердно тренируюсь и пытаюсь совершенствоваться, но каждый раз, когда достигаешь какого-то результата, хочется большего. Если вы посмотрите на любого выдающегося чемпиона вроде Федерера и Надаля, то увидите, как это работает. Они никогда не говорили себе после четырех-пяти побед на мэйджорах, что их карьера успешна и больше им не к чему стремиться», — подытожил разговор спортсмен.

В первом круге Уимблдона Медведев победил немца Яна-Леннарда Штруффа (6:4, 6:1, 4:6, 7:6 (7:3). Во втором круге 25-летний россиянин сыграет с победителем матча между японцем Ясутакой Утиямой (116-й номер мирового рейтинга) и испанцем Карлосом Алькарасом-Гарфией (75).

Дополнительная информация:

https://www.wimbledon.com/

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