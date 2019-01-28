Мария Шарапова: "Плечо готово не на сто процентов"

Россиянка Мария Шарапова рассказала о состоянии своего плеча после победы над Дарьей Гавриловой​ (6:0, 6:4) в первом круге St. Petersburg Ladies Trophy.

– В Австралии вы жаловались, что вас беспокоит плечо. Как оно чувствует себя сейчас?

– Так себе. Я уже много месяцев над ним работаю, но оно готово не на сто процентов. Еще много работы надо проводить, – сказала Шарапова.

– Довольны ли вы своим 2018 годом. Что вам удалось, а что нет?

– Трудно сказать, что я довольна. Из-за того, что я много турниров пропустила. В конце года я посчитала, сколько турниров я смогла сыграть. К сожалению, из-за травмы их было всего 11. Это, можно сказать, уже ненормально. Надеюсь, что в этом году здоровье поможет мне и с теннисом пойдет получше. (Мария Никулашкина)

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