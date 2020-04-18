Марин Чилич: «Теннис одним из последних видов спорта вернется к нормальной жизни»

Хорватский теннисист Марин Чилич считает, что его вид спорта одним из последних оправится от пандемии коронавируса. В интервью американской телекомпании CNN он отметил, что нормализации обстановки в теннисе не стоит ждать до конца года.

— Я сомневаюсь, что турниры в США на харде можно будет организовать в этом году, — сказал Чилич. — Теннис — один из самых популярных видов спорта в мире. Он связан с частыми переездами по миру, с большим числом контактов, с массовыми скоплениями поклонников. Поэтому теннис одним из последних видов спорта вернется к нормальной жизни.