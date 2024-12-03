Марии Шараповой хотят предложить выступить на теннисном турнире в Петербурге

Генеральный директор петербургского турнира «Трофеи Северной Пальмиры» Александр Медведев выразил желание пригласить для участия теннисистку Марию Шарапову.

«Знаю, что Шарапова держит себя в форме. В матче легенд или в турнире легенд, который пошел бы в зачет общего турнира, она могла бы участвовать. Пригласить ее — хорошая идея», — цитирует Медведева ТАСС.

Турнир «Трофеи Северной Пальмиры» прошел в Санкт-Петербурге с 29 ноября по 1 декабря.