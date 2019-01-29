Ллейтон Хьюитт: "Кубком Дэвиса руководит испанский футболист, он ничего не знает о теннисе"

Капитан сборной Австралии на Кубке Дэвиса Ллейтон Хьюитт выразил недовольство тем, что футболист "Барселоны" Жерар Пике изменил формат проведения турнира.

- Кубком Дэвиса руководит испанский футболист – это просто смешно, - приводит слова Хьюитта "FOX Sports". - Это как будто бы я пришел в футбол и начал вносить изменения в проведение Лиги чемпионов. Он ведь ничего не знает о теннисе.



Я не согласен со структурой обновленного турнира. Ранее отличительной чертой турнира были домашние и выездные встречи. Кроме того, матч были пятисетовыми. Теперь этого нет.



Взгляните на вершину нашего вида спорта – турниры "Большого шлема". Каждый из них играется в пятисетовом формате.

Жерар Пике является совладельцем инвестиционной группы Kosmos, которая владеет правами на проведение Кубка Дэвиса. Сразу после этого формат турнира претерпел изменения, которыми недовольны теннисисты.