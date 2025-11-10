Кюммель и Старченков — победители Мемориала графа Сумарокова-Эльстона

В Санкт-Петербурге завершился 18-й розыгрыш Мемориала графа Сумарокова-Эльстона.

Женский трофей турнира разыграли две восходящие звездочки российского тенниса с северо-запада страны: действующая чемпионка России — 18-летняя Мария Головина, представляющая Санкт-Петербург, и 23-летняя Алиса Кюммель, выступающая за Ленинградскую область.

Финал прошел в упорной борьбе и продолжался 2 часа 26 минут. В трех сетах победу одержала Алиса Кюммель — воспитанница Станислава Бублика (отца Александра Бублика), Сабины Хачатрян (бывший тренер Светланы Кузнецовой) и Ильи Неялова.

«Я побеждала на международных соревнованиях ITF. Сегодняшняя победа — одна из самых значимых в карьере. Игра была сложная. В конце думала, что уже все, не смогу. Давило, что играю против действующей чемпионки России. Но в итоге смогла собраться. Организация турнира на самом высоком уровне, и если будет все в порядке — обязательно вернусь защищать титул!» — рассказала Кюммель.

В мужском финале 22-летний Глеб Кухарев прошел весь турнир с квалификации и бился за титул со вторым сеяным 23-летним Алексеем Старченковым, выступающим за Москву. В трехсетовом матче, продолжавшемся 2 часа 27 минут, Старченков сумел сломить сопротивление номинального хозяина.

«Этот турнир, несомненно, войдет в топ-5 лучших турниров, в которых я участвовал, — поделился впечатлениями Старченков. - Выиграть здесь — принципиальный момент, ведь соревнование и противостояние двух столиц в спорте никто не отменял. Обязательно вернусь в Питер в следующем году. Здесь очень понимающие зрители, очень правильно оценивают действия игроков».

Директор турнира Алексей Кузнецов, подводя итоги, отметил, что важно было вывести турнир на новый уровень после двухлетнего перерыва:

«Мемориал Сумарокова-Эльстона не проводился два года, и перед нами стояла задача не просто его возродить, но вывести его на принципиально иной уровень. В этом нам очень помогли Минспорт России и Федерация тенниса России. Мы постарались наполнить турнир новыми смыслами и идеями и сделали очень многое, чтобы молодые теннисисты узнали больше об истоках российского тенниса, и о человеке, чье имя носит турнир.

Мы гордимся тем, что внесли свой вклад в возвращение Петербургу настоящих эмоций большого тенниса! Будем продолжать в том же духе, и уверен, в 2026 году турнир станет еще ярче и сильнее во всех смыслах».

Результаты Мемориала графа Сумарокова-Эльстона-2025

Мужчины. Финал

Алексей Старченков (Москва) — Глеб Кухарев (Санкт-Петербург) — 2:6, 6:4, 6:1.

Женщины. Финал

Алиса Кюммель (Ленинградская область) — Мария Головина (Санкт-Петербург) — 6:2, 6:7 (5:7), 6:4.

Смешанный парный разряд. Финал

Мария Головина (Санкт-Петербург)/Михаил Елгин (Сочи) — Ксения Бурмистрова (Санкт-Петербург)/ Александр Лобанов (Сочи) — 7:5, 6:1.