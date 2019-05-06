Чешка Петра Квитова одержала победу над французской теннисисткой Кристиной Младенович (6:3, 7:6) в матче второго круга турнира WTA в Мадриде. Встреча продолжалась 1 час и 56 минут.
Квитова встретится в третьем круге с победителем пары Сорана Кирстя (Румыния) – Каролин Гарсия (Франция).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 536 160 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Петра Квитова (Чехия, 2) – Кристина Младенович (Франция, Q) – 6:3, 7:6
Все о турнире WTA – здесь