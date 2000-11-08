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Курникова легко проходит во второй круг

8 ноября 2000, 10:47
Курникова легко проходит во второй круг Фото "СЭ"
Курникова легко проходит во второй круг Фото "СЭ"

Турнир в Пенсильвании. Первый круг. Анна КУРНИКОВА (Россия) - Машона Вашингтон (США) - 6:2, 6:0. Чанда Рубин (США) - Эми Фрэзер (США) - 6:2, 2:6, 6:3.

В своем первом матче на женском турнире WTA-tour в Пенсильвании (США) россиянка Анна Курникова без особых проблем разобралась с местной теннисисткой Машоной Вашингтон - 6:2, 6:0.

"Я выбрала агрессивную тактику, и не прогадала, - заявила Курникова. - Такая тактика очень хорошо проходит на жёстком покрытии".

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