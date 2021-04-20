Кудерметова обыграла американку Перу и вышла во второй круг турнира в Стамбуле

Российская теннисистка Вероника Кудерметова победила в первом круге турнира в Стамбуле. В 1/16 финала 29-я ракетка мира победила американку Бернарду Перу — 6:4, 3:6, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 3 часа 1 минуту.

В 1/8 финала турнира в Стамбуле Кудерметова сыграет либо с Зариной Дияс из Казахстана либо против представительницы Эстонии Кайи Канепи.

Также с победы на турнире стартовала француженка Кристина Младенович, которая в двух сетах обыграла австрийку Барбару Хаас — 6:4, 6:3.

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия, 3) — Бернарда Пера (США) — 6:4, 3:6, 7:6 (7:4)

Кристина Младенович (Франция) — Барбара Хаас (Австрия, LL) — 6:4, 6:3