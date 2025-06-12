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Кубок Росконгресса по паделу станет частью спортивной программы ПМЭФ-2025

19 июня в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума пройдет FONBET Кубок Росконгресса по паделу.

Мероприятие объединит бизнесменов, инвесторов, представителей власти, медиа и делового сообщества. Турнир пройдет в двух дивизионах: «Политика и Бизнес» и «Медиа». Формат соревнований: групповой этап + плей-офф.

«Кубок Росконгресса — это не просто спортивное событие, это точка притяжения для тех, кто ценит стратегию, партнерство и движение вперед. Мы рады, что падел стал частью деловой программы ПМЭФ, это говорит о его актуальности для нового поколения лидеров», — отметил генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин.

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