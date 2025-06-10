Кубок Новгородской области по теннису украли во время соревнований

Глава Федерации тенниса Новгородской области Юрий Иванов сообщил о краже трофея во время Кубка области по большому теннису.

Инцидент произошел в воскресенье, 8 июня, в последний день соревнований, которые проходили у стен Новгородского кремля.

«Шел турнир, но начался сильный ливень. Все участники пошли под навес, стали убирать вещи. А после, когда я подошел к столу, увидел, что кубка уже нет. Сначала подумал, что наши убрали, но выяснилось, что его украли прямо с корта», — цитирует Иванова РИА «Новости».

Президент федерации отметил, что кубок весил около 12 килограммов. По словам Иванова, после кражи он сразу вызвал полицию и написал заявление.

В пресс-службе управления МВД по региону заявили, что сотрудники уголовного розыска принимают все необходимые меры для установления лиц злоумышленников и местонахождения похищенной награды.