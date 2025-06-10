Теннис
Новости
Результаты ATP WTA «Большой шлем» Australian Open
«Ролан Гаррос»
Уимблдон
US Open
Кубок Дэвиса
Кубок Билли Джин Кинг
Олимпиада
Рейтинги
Уведомления
Главная
Теннис

10 июня 2025, 16:13

Кубок Новгородской области по теннису украли во время соревнований

Алина Савинова

Глава Федерации тенниса Новгородской области Юрий Иванов сообщил о краже трофея во время Кубка области по большому теннису.

Инцидент произошел в воскресенье, 8 июня, в последний день соревнований, которые проходили у стен Новгородского кремля.

«Шел турнир, но начался сильный ливень. Все участники пошли под навес, стали убирать вещи. А после, когда я подошел к столу, увидел, что кубка уже нет. Сначала подумал, что наши убрали, но выяснилось, что его украли прямо с корта», — цитирует Иванова РИА «Новости».

Президент федерации отметил, что кубок весил около 12 килограммов. По словам Иванова, после кражи он сразу вызвал полицию и написал заявление.

В пресс-службе управления МВД по региону заявили, что сотрудники уголовного розыска принимают все необходимые меры для установления лиц злоумышленников и местонахождения похищенной награды.

Источник: РИА Новости
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Читайте также
Франция сыграет с Марокко на ЧМ-2026 9 июля
Египтяне в бешенстве искали «договорняк» и обвиняли ФИФА в помощи Месси
ФСБ предотвратила покушения на военных и теракт на аэродроме. Что известно
Постпред Украины в ООН допустил участие Шредера в мирных переговорах с Россией
Рейтинг доверия россиян Путину составил свыше 72%
ВФЛА обратилась в CAS на решение World Athletics о продлении отстранения российских легкоатлетов
Популярное видео
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Слуцкий принял участие в ветеранском турнире ITF

Этап российского падел тура пройдет в рамках спортивной программы ПМЭФ-2025

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости