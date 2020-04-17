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Кубок Лэйвера перенесен на 2021 год

18:29
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Розыгрыш Кубка Лэйвера не состоится в сентябре 2020 года. Турнир накладывается в календаре на перенесенный из-за пандемии коронавируса «Ролан Гаррос», сообщается на официальном сайте Кубка Лэйвера.

Четвертый в истории Кубок Лэйвера было решено перенести на один год — турнир пройдет в Бостоне с 24 по 26 сентября 2021 года.

По последним данным, в мире коронавирусом заболел 2 200 322 человека. Больше всего пострадали США — там заболело уже 678 210 человек. Тежялая ситуация сохраняется в Испании (184 948 человек) и Италии (168 941).

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